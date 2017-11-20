Состоялась премьера уникального Rolls-Royce Ghost Spirit of Calligraphy

Как сообщает пресс-служба Rolls-Royce, приборную панель седана Ghost Spirit of Calligraphy украшает инкрустация в виде орнамента, образующего известную цитату Генри Ройса, основателя компании Rolls-Royce: «Возьми лучшее, что существует, и сделай еще лучше. Если этого не существует — создай это сам».

Кузов Ghost «Дух каллиграфии» окрашен в черный цвет Sapphire Black с контрастной белой декоративной линией оттенка Arctic White. Центральная часть 21-дюймовых колесных дисков, на которую нанесена монограмма марки, также оформлена в черном цвете с белой окантовкой. А интерьер автомобиля выдержан в бирюзовых тонах с белой прострочкой и черными декоративными элементами.

Техническая часть машины не претерпела никаких изменений. Напомним, что в движение Rolls-Royce Ghost приводится 6,6-литровым 12-цилиндровым 563-сильным мотором, агрегатированным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.