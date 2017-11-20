В Подмосковье построят новый автомобильный завод

– Мы заинтересованы в успехе проекта вашей корпорации и сделаем все, чтобы весной завод начал строительство. Все, что касается условий, которые мы предоставляем с нашей стороны, мы гарантируем, что все будет выполнено в срок, — цитирует Андрея Воробьева ТАСС.

Предполагается, что первые автомобили Hino сойдут с конвейера нового завода во второй половине 2019 года. Поначалу предприятие будет выпускать около 2000 машин в год, однако постепенно объемы увеличатся.

Напомним, что соглашение о взаимодействии руководство Hino Motors и правительство Московской области подписали в октябре нынешнего года. Согласно договору, японская компания инвестирует в строительство завода в Химках порядка 17 млн. долларов. На новом предприятии будут выпускать мало- и среднетоннажные грузовики Hino серий 300 и 500.