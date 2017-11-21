BMW i3 признали опасным для миниатюрных женщин

Как сообщает издание Car and Driver, под сервисную акцию подпадает более 30 000 электрокаров BMW i3, реализованных в Штатах с 2014 года по настоящее время. Продажи этих машин в Америке также временно приостановлены.

По итогам серии краш-тестов Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA) установило, что BMW i3 смертельно опасен для водителей-женщин, чей рост не превышает 152 сантиметров, а вес — 50 килограммов. Однако риску получить серьезные травмы подвергаются лишь те автомобилистки, которые не пристегиваются, находясь в машине.

Представители BMW не уточнили, как именно специалисты сервисов будут устранять заводскую недоработку. Но они отметили, что этот дефект нельзя назвать критичным — на машине можно ездить, главное при этом пользоваться ремнями безопасности.

Электромобили BMW i3 продаются и в нашей стране. Однако машины, реализованные в России, под сервисную кампанию не подпадают. По крайней мере на сайте Росстандарта никакой информации по этому поводу на сегодняшний день нет.