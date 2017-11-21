BMW i3 признали опасным для миниатюрных женщин

Фото: blog.caranddriver.com
Компания BMW объявила о проведении в США новой сервисной кампании, охватывающей электромобили i3. Причина отзыва нестандартная — баварцы выявили, что при лобовом столкновении женщины ростом ниже 152 сантиметров рискуют получить серьезные травмы.
Виктория Базылева

Как сообщает издание Car and Driver, под сервисную акцию подпадает более 30 000 электрокаров BMW i3, реализованных в Штатах с 2014 года по настоящее время. Продажи этих машин в Америке также временно приостановлены.

По итогам серии краш-тестов Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA) установило, что BMW i3 смертельно опасен для водителей-женщин, чей рост не превышает 152 сантиметров, а вес — 50 килограммов. Однако риску получить серьезные травмы подвергаются лишь те автомобилистки, которые не пристегиваются, находясь в машине.

Представители BMW не уточнили, как именно специалисты сервисов будут устранять заводскую недоработку. Но они отметили, что этот дефект нельзя назвать критичным — на машине можно ездить, главное при этом пользоваться ремнями безопасности.

Электромобили BMW i3 продаются и в нашей стране. Однако машины, реализованные в России, под сервисную кампанию не подпадают. По крайней мере на сайте Росстандарта никакой информации по этому поводу на сегодняшний день нет.

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21 ноября 2017
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