Mitsubishi восстановила свою первую машину

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, новый Model A построен на базе гибридного Outlander PHEV. Автомобиль оснащен системами полного привода, подзарядки аккумуляторов от сети электропитания и смягчения последствий лобового столкновения. Кроме того, машину укомплектовали медиасистемой, которая умеет синхронизироваться со смартфонами.

Впервые восстановленный Mitsubishi Model A показали на телевидении в передаче West Coast Customs. Публичная премьера машины состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе, которое пройдет с 29 ноября по 10 декабря.

– Создание Re-Model A — это не просто дань прошлому, это торжество современных технологий, которые задают направление для развития еще на столетие вперед, — говорят представители Mitsubishi.