Mitsubishi восстановила свою первую машину

Фото: Mitsubishi
В честь столетия марки компания Mitsubishi разработала реплику своего самого первого автомобиля Model A. Публичная премьера машины состоится 29 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба Mitsubishi, новый Model A построен на базе гибридного Outlander PHEV. Автомобиль оснащен системами полного привода, подзарядки аккумуляторов от сети электропитания и смягчения последствий лобового столкновения. Кроме того, машину укомплектовали медиасистемой, которая умеет синхронизироваться со смартфонами.

Впервые восстановленный Mitsubishi Model A показали на телевидении в передаче West Coast Customs. Публичная премьера машины состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе, которое пройдет с 29 ноября по 10 декабря.

– Создание Re-Model A — это не просто дань прошлому, это торжество современных технологий, которые задают направление для развития еще на столетие вперед, — говорят представители Mitsubishi.

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21 ноября 2017
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