Продажи дизельных автомобилей в России продолжают падать

За первые девять месяцев нынешнего года российские дилеры реализовали порядка 75 000 новых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. На машины, работающие на тяжелом топливе, по состоянию на сентябрь приходится лишь 7,2% от общего объема рынка.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года доля дизельных автомобилей на первичном российском рынке сократилась на 0,5%. По итогам января-сентября 2016-го этот показатель был равен 7,7%, сообщает агентство «Автостат».

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в первом полугодии продажи новых легковых автомобилей с дизельными моторами сократились на 4,4%. В январе-июне нынешнего года в пользу машин на солярке сделали выбор 47 100 россиян.