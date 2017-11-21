Тюнинг-ателье Hennessey рассекретило интерьер самой быстрой в мире машины

Судя по снимкам, гиперкар Venom F5 оснастят мультифункциональным рулевым колесом с многочисленными кнопками и цифровым дисплеем, расположенным по центру. Как сообщает Evo, с помощью этих клавиш водитель сможет запускать двигатель, переключать передачи и осуществлять управление некоторыми системами.

В движение самый быстрый автомобиль в мире приводится 7,4-литровым 1600-сильным мотором с двойным турбонаддувом, агрегатированным с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Гиперкар разгоняется до 300 км/ч всего за десять секунд, а его максимальная скорость достигает отметки в 484 км/ч.

Venom F5 выпустят ограниченным тиражом в 24 шутки. По предварительным данным, цена машины составит порядка 1,6 млн. долларов. Любопытно, что заявки от желающих обзавестись гиперкаром будет лично рассматривать сам Джон Хеннесси — глава тюнинг-ателье Hennessey.