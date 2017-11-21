В Лондоне представили Aston Martin Vantage нового поколения

Новый Aston Martin Vantage построен на укороченном алюминиевом шасси, которое британцы впервые использовали при разработке спортивного купе DB11. Длина автомобиля — 4465 мм, ширина — 2153 мм, а колесная база — 2704 мм.

Под капотом спорткара разместился четырехлитровый 510-сильный мотор с двойным наддувом, разработанный Mercedes-AMG. Двигатель агрегатирован с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Максимальная скорость новинки достигает отметки в 313 км/ч, а первую сотню машина набирает всего за 3,6 секунды.

Стоит отметить, что новый Vantage оснащен электронным задним дифференциалом и системой контроля устойчивости. Кроме того, в зависимости от дорожных условий водитель может выбрать один из трех режимов езды: Sport, Sport Plus и Track.