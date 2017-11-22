«Группа ГАЗ» начала собирать рамы для Mitsubishi Pajero Sport

«Группа ГАЗ» осуществляет сварку рам, нанесение антикоррозийного покрытия и поставку конструкций на конвейер предприятия «ПСМА Рус». Производство рам налажено на площадке, где ранее выпускались несущие системы для внедорожников Mitsubishi Pajero Sport предыдущего поколения. «Группа ГАЗ» закупила новые сварочные полуавтоматы, а также оборудование для очистки воздуха и транспортировки рам.

– Мы рады продолжению сотрудничества с компанией «ПСМА Рус» и мы провели всю необходимую подготовку, чтобы обеспечить уровень качества продукции в полном соответствии с требованиями партнера. Реализуя подобные проекты, ГАЗ увеличивает загрузку мощностей, занятость персонала и осваивает стандарты и подходы международного автопрома: сегодня мы производим автомобили и компоненты для ведущих мировых брендов и параллельно совершенствуем производственные подходы для выпуска автомобилей марки ГАЗ, — сказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.