«Группа ГАЗ» начала собирать рамы для Mitsubishi Pajero Sport

Фото: Mitsubishi
«Группа ГАЗ» приступила к изготовлению рам для внедорожников Mitsubishi Pajero Sport, производство которых налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Нижегородцы выпускают конструкции двух типов — для автомобилей на «механике» и машин на «автомате».
Виктория Базылева

«Группа ГАЗ» осуществляет сварку рам, нанесение антикоррозийного покрытия и поставку конструкций на конвейер предприятия «ПСМА Рус». Производство рам налажено на площадке, где ранее выпускались несущие системы для внедорожников Mitsubishi Pajero Sport предыдущего поколения. «Группа ГАЗ» закупила новые сварочные полуавтоматы, а также оборудование для очистки воздуха и транспортировки рам.

– Мы рады продолжению сотрудничества с компанией «ПСМА Рус» и мы провели всю необходимую подготовку, чтобы обеспечить уровень качества продукции в полном соответствии с требованиями партнера. Реализуя подобные проекты, ГАЗ увеличивает загрузку мощностей, занятость персонала и осваивает стандарты и подходы международного автопрома: сегодня мы производим автомобили и компоненты для ведущих мировых брендов и параллельно совершенствуем производственные подходы для выпуска автомобилей марки ГАЗ, — сказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

авторынок, производители, производство, автозаводы
22 ноября 2017
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