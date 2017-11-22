Infiniti представит абсолютно новый автомобиль

— Новая модель увидит свежую интерпретацию уникального языка дизайна Powerline Elegance от Infiniti, характеризующуюся скользящими скульптурными линиями и сильными, мускулистыми пропорциями — представляя целенаправленную ауру, намекая на ее динамические возможности,— это все, о чем косноязычно повествует пресс-релиз Infiniti.

Никакой информации о новинке, если не считать путаные и маловразумительные пассажи релиза, представители компании пока не раскрывают. Они не сообщают ни названия модели, ни типа ее кузова, ни тем более каких-либо технических характеристик.

По мнению наших зарубежных коллег, Infiniti представит на моторшоу в Лос-Анджелесе новый купеобразный кроссовер или, возможно, внедорожник. Учитывая популярность машин этих сегментов по всему миру, неудивительно, что японцы решили расширить свой модельный ряд именно за счет большого автомобиля.

Известно, что помимо загадочной новинки Infiniti привезет на автосалон внедорожник QX80 второго поколения, кроссоверы QX60 и QX30, седаны Q70 и Q50, а также спорткупе Q60.