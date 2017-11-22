Вокруг автодилера «Независимость» разгорелся новый скандал

Представитель «Независимости» подтвердил газете «Ведомости», что соглашение о партнерстве между автодилером и «Мазда Мотор Рус» уже расторгнуто. По информации издания, полученной из собственных источников, это произошло еще в середине октября нынешнего года. Как и в случаях с Volvo и BMW, «Независимость» по неизвестным причинам отказывалась передавать новые автомобили клиентам, которые внесли залог за транспортное средство.

Впрочем, переговоры о дальнейшем сотрудничестве компаний в настоящее время продолжаются. Не исключено, что спустя некоторое время «Независимость» вернет себе статут официального дилера Mazda. Пока же сотрудники трех автосалонов в Москве, Екатеринбурге и Уфе не могут размещать заказы на новые машины и запчасти, а также — что особенно печально для потребителя — осуществлять гарантийный ремонт.