Mercedes-Benz показал интерьер нового A-Class

Предполагается, что Mercedes-Benz A-Class в базовой комплектации будут оснащать 7-дюймовыми экранами. Машины в средней версии получат 7-дюймовую приборную панель и 10,25-дюймовый дисплей мультимедийный системы. А автомобили в «топе» смогут похвастать двумя мониторами диагональю 10,25 дюйма.

Для каждой комплектации A-Class также предусмотрены и разные сиденья. Кресла с электроприводом и регулировкой в 20 направлениях появятся в стандарте, спортивные «ковши» с интегрированными подголовниками — в средней версии, мультиконтурные кресла с функцией массажа — в топовой комплектации.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что штутгартцы презентуют новый A-Class в следующем году на Женевском автосалоне. Новинка будет продаваться в кузовах хетчбэк, седан и четырехдверное псевдокупе CLA.