Мировой автомобильный рынок вырос на 3%

Согласно данным аналитической компании LMC Automotive, по итогам первых десяти месяцев мировое лидерство по объемам продаж новых автомобилей сохраняет Китай. За период с января по октябрь китайские официальные дилеры реализовали 22 584 877 машин (+2,4%).

На второй строчке расположились Соединенные Штаты — там обладателями новых автомобилей стали 14 212 940 человек (-1,8%). Третьей стала Западная Европа, где было продано 13 697 045 машин (+3,2%).

Отметим также, что объем рынка Японии по итогам января-октября составил 4 374 649 автомобиля (+6,7%), Восточной Европы — 3 366 107 (+9,5%), Бразилии и Аргентины — 2 515 747 (+14,2%), а Канады — 1 753 206 (+5,5%).