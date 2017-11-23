Мировой автомобильный рынок вырос на 3%

Фото: www.thecarexpert.co.uk
В январе-октябре нынешнего года новые легковые и легкие коммерческие автомобили разошлись по всему миру тиражом в 78 161 262 штуки. По сравнению с аналогичным периодом года минувшего, когда была продана 75 972 401 машина, объем рынка вырос на 2,9%.
Виктория Базылева

Согласно данным аналитической компании LMC Automotive, по итогам первых десяти месяцев мировое лидерство по объемам продаж новых автомобилей сохраняет Китай. За период с января по октябрь китайские официальные дилеры реализовали 22 584 877 машин (+2,4%).

На второй строчке расположились Соединенные Штаты — там обладателями новых автомобилей стали 14 212 940 человек (-1,8%). Третьей стала Западная Европа, где было продано 13 697 045 машин (+3,2%).

Отметим также, что объем рынка Японии по итогам января-октября составил 4 374 649 автомобиля (+6,7%), Восточной Европы — 3 366 107 (+9,5%), Бразилии и Аргентины — 2 515 747 (+14,2%), а Канады — 1 753 206 (+5,5%).

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы
23 ноября 2017
219
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы