Опубликованы первые изображения новой Toyota Camry для России

Премьера Toyota Camry нового поколения состоялась в январе нынешнего года на автосалоне в Детройте. В основу седана легла модульная платформа TNGA, на которой в дальнейшем будут строить большинство моделей японской марки. Длина машины осталась прежней — 4859 мм, а вот колесная база вытянулась на 49 мм — до 2824 мм.

В Соединенных Штатах Camry продается в трех модификациях: с 2,5-литровым 206-сильным мотором, 3,5-литровым 305-сильным V6, а также с гибридной установкой суммарной мощностью 211 л. с. В качестве коробки передач покупателям предлагается исключительно восьмиступенчатый «автомат».

Даже ориентировочные даты появления Toyota Camry в России производитель пока не называет. Информации о модификациях, комплектациях и тем более ценах новинки также на сегодняшний день нет. Напомним, что прайс машины текущей версии стартует от 1 377 000 рублей.