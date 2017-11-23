Самая мощная и быстрая модель KIA едет в Россию

Фото: www.netcarshow.com
Новый лифтбэк KIA Stinger прошел сертификацию одобрения типа транспортного средства для реализации на территории России. Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, продажи новинки в нашей стране стартуют в первом квартале следующего года.
Виктория Базылева

Судя по документам, опубликованным на официальном сайте Роспатента, в России будут продаваться исключительно бензиновые модификации KIA Stinger. Как и предполагалось, лифтбэк, ориентированный на наш рынок, получил двухлитровый 247-сильный турбомотор и 3,3-литровый V6 с двойным наддувом мощностью 370 л. с. Оба двигателя безальтернативно работают с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — задний или полный.

Точную дату начала российских продаж «Стингера» представители KIA пока не называют. Однако, как стало известно ранее, первые машины доберутся до нашей страны в первом квартале следующего года. Информация о комплектациях и ценах «горячего» лифтбэка появится позже.

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23 ноября 2017
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