Самая мощная и быстрая модель KIA едет в Россию

Судя по документам, опубликованным на официальном сайте Роспатента, в России будут продаваться исключительно бензиновые модификации KIA Stinger. Как и предполагалось, лифтбэк, ориентированный на наш рынок, получил двухлитровый 247-сильный турбомотор и 3,3-литровый V6 с двойным наддувом мощностью 370 л. с. Оба двигателя безальтернативно работают с восьмиступенчатым «автоматом». Привод — задний или полный.

Точную дату начала российских продаж «Стингера» представители KIA пока не называют. Однако, как стало известно ранее, первые машины доберутся до нашей страны в первом квартале следующего года. Информация о комплектациях и ценах «горячего» лифтбэка появится позже.