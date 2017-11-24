LADA вошла в ТОП-10 самых любимых в России автомобильных брендов

Компания OMI, проводит маркетинговые онлайн-исследования, охватывающие автомобильные бренды, с 2009 года. Впервые за восемь лет в рейтинге самых любимых россиянами автопроизводителей оказалась отечественная LADA.

Лидерство уже седьмой год подряд принадлежит BMW, а на втором месте, как и прошлом году, находится Toyota. Mercedes-Benz и Audi поменялись местами — штутгартцы выбились в ТОП-3, а ингольштадтцы опустились на четвертую строчку.

Следом идут Ford и Nissan, а корейские KIA и Hyundai заняли седьмое и восьмое место в списке. Девятой, как уже было сказано, стала отечественная LADA, а десятым — Volkswagen, потерявший в сравнении с результатом 2016 года сразу две позиции.

Отметим также, что Mazda и Renault, замыкавшие ТОП-10 в прошлом году, в этом — остались за пределами лидерской десятки.