LADA вошла в ТОП-10 самых любимых в России автомобильных брендов

Согласно результатам опроса, проведенного компанией OMI, LADA вошла в ТОП-10 самых любимых россиянами автомобильных брендов. Марка расположилась на девятой строчке, обогнав Volkswagen.
Виктория Базылева

Компания OMI, проводит маркетинговые онлайн-исследования, охватывающие автомобильные бренды, с 2009 года. Впервые за восемь лет в рейтинге самых любимых россиянами автопроизводителей оказалась отечественная LADA.

Лидерство уже седьмой год подряд принадлежит BMW, а на втором месте, как и прошлом году, находится Toyota. Mercedes-Benz и Audi поменялись местами — штутгартцы выбились в ТОП-3, а ингольштадтцы опустились на четвертую строчку.

Следом идут Ford и Nissan, а корейские KIA и Hyundai заняли седьмое и восьмое место в списке. Девятой, как уже было сказано, стала отечественная LADA, а десятым — Volkswagen, потерявший в сравнении с результатом 2016 года сразу две позиции.

Отметим также, что Mazda и Renault, замыкавшие ТОП-10 в прошлом году, в этом — остались за пределами лидерской десятки.

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24 ноября 2017
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