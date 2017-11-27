Mercedes-Benz CLS третьего поколения показали на видео

Помимо того, что новый Mercedes-Benz CLS построен на модульной платформе MRA, пока ничего неизвестно. Предполагается, что под капотом новинки расположился трехлитровый шестицилиндровый турбированный мотор. А некоторое время спустя штутгартцы выпустят и «горячую» модификацию седана — Mercedes-AMG CLS53.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, официальная премьера нового Mercedes-Benz CLS состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе 29 ноября. По неподтвержденным данным, публике представят машину, оснащенную гибридной силовой установкой.