Mercedes-Benz CLS третьего поколения показали на видео

Судя по клипу, Mercedes-Benz CLS следующего поколения обзаведется новыми фарами, напоминающими переднюю оптику концептуального седана A-класса, и радиаторной решеткой с крупной эмблемой марки — как у спортивных моделей. Кроме того, на видео можно разглядеть узкие фонари — похожими обладают купе и кабриолеты C-, E- и S-класса.
В преддверии официальной презентации Mercedes-Benz CLS третьей генерации штутгартцы опубликовали короткий тизерный видеоролик. Публичная премьера купеобразного седана, напомним, состоится 29 ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Помимо того, что новый Mercedes-Benz CLS построен на модульной платформе MRA, пока ничего неизвестно. Предполагается, что под капотом новинки расположился трехлитровый шестицилиндровый турбированный мотор. А некоторое время спустя штутгартцы выпустят и «горячую» модификацию седана — Mercedes-AMG CLS53.
Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, официальная премьера нового Mercedes-Benz CLS состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе 29 ноября. По неподтвержденным данным, публике представят машину, оснащенную гибридной силовой установкой.
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