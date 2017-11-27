На сколько нажились на нас автопроизводители, прикрываясь кризисом

Фото: www.readersdigest.ca
Кризис, тяжело поразивший автомобильный рынок России в 2013 году, вроде бы заканчивается. За то время, пока он свирепствовал, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране упали в два раза. Интересно, что примерно на столько же выросли за последние четыре года и цены на легковушки.
Эдуард Раскин

Если по итогам 2012 года — последнего успешного для отечественного автопрома — в нашей стране было продано 2 938 789 легковых автомобилей, то за 2016-й всем официальным дилерам в совокупности было отгружено только 1 425 791 машин. Впрочем, в нынешний год рынок демонстрирует некоторое оживление, и к исходу декабря вполне может выйти на уровень в 1 млн. 600 тысяч авто — по сравнению с недавним прошлым это все равно крохи.

Вопреки здравому смыслу, настоятельно диктующему политику сдерживания роста цен для борьбы с катастрофическим падением продаж, все без исключения игроки, представленные в России, поступили ровно наоборот. Они бросились переписывать ценники в сторону увеличения, и с азартом занимались на протяжении последних четырех лет. Естественно, дело не только в банальной жадности автопроизводителей и попустительстве со стороны государства — хотя это, несомненно, основные мотивы.

Да, доллар и евро устроили ралли. Но нам-то что? Разве наша родная национальная валюта — не рубль? А может, стоит его отменить, раз мы все равно живем по курсу «вечнозеленого»? И разве мы не видели отчетов, в которых черным по-русскому написано, что доля произведенных в России автомобилей превысила 80%? Локализация производства оказалась во многом вульгарным обманом для получения автопроизводителями преференций.

Фото: KIA

Конечно, никуда не делась инфляция. Конечно, в продаже появились и новые, и обновленные модели. Однако же, это не повод беспардонно задирать и без того немаленькие цены на автомобили. У разных аналитиков данные по увеличению цен на автомобили в период 2013—2017 годы отличаются, хотя все согласны, что рост превысил 50%.

Но абстрактные проценты все-таки не так наглядны, как прямое сопоставление прайс-листов «до» и «после». Портал «АвтоВзгляд» решил поднять архивы и вспомнить, сколько же стоили машины в докризисные времена. Что бы не утонуть в обилии цифр, мы отобрали по три самых популярных модели в бюджетном, среднеценовом и премиальном сегментах — отдельно для кроссоверов и для прочих легковушек. Для полноты картины добавили не очень массовые внедорожники и пикапы. Итак, вперед.

Безоговорочный лидер этого года — KIA Rio. За его базовую версию в 2013-м просили 479 900 рублей, а ныне ее можно приобрести за 684 900 целковых. Рост составил 42,7%. LADA Granta «потяжелела» с 259 000 до 389 900 рублей, то есть, на 50,5%. Hyundai Solaris теперь стоит 624 900 вместо 433 000 «деревянных», изменение составило 44,3%. Кстати, за версию с «автоматом» переплатить придется уже 61,1% — она стоит 769 900 вместо прежних 478 000 рублей.

С откровенными «бюджетниками» разобрались. Перейдем к более дорогим, но все же доступным еще автомобилям. Цена базовой Skoda Octavia подпрыгнула аж на 95,5% — с 559 000 до 1 093 000 рублей. За KIA cee’d придется выложить 824 900 вместо докризисных 599 900 «деревянных». Ну а Ford Focus подорожал на 56,8% — теперь базовая версия продается за 834 000, а не за 532 000 рублей.

Фото: Toyota

Таким образом, можно констатировать неутешительный факт — производители автомобилей для небогатых о благосостоянии своих клиентов не заботятся от слова совсем.

На удивление, среднеразмерные седаны выступили куда умереннее. Toyota Camry с 2,5-литровым мотором стоила 1 028 000 целковых. Теперь с новым двухлитровым двигателем она тянет на 1 407 000 — это плюс 36,9%. KIA Optima с 939 900 подорожала до 1 189 900 рублей, то есть, на 26,6%. За Mazda6 придется отдать не 899 000, а 1 324 000 кровных, что на 47,3% больше.

Пройдется теперь по кроссоверам. Поскольку Hyundai Creta до кризиса не существовало в природе, в качестве лидера сегмента придется рассматривать Renault Duster. Прайс самой простой версии подрос на 36,2% — с 469 000 до 639 000 рублей. У Toyota RAV4 рост оказался более серьезным — 54,4%, вместо 967 000 ее предлагают за 1 493 000 целковых. Volkswagen Tiguan «японку» не догнал, хотя очень старался: база с 899 000 рубликов подтянулась на 50,1% — к 1 349 000. Не самые дорогие модели, но и они оказались не лояльными к покупателям.

Что касается настоящих внедорожников, то они как раз не продемонстрировали стремления к рвачеству. Вот разве что LADA 4x4 с 333 300 перебралась на уровень в 475 900 рублей — как-никак, 42,8%. Toyota LC Prado до кризиса могла похвастаться ценой 1 724 000 целковых, ныне она идет по 2 199 000. И, наконец, Land Cruiser 200 с 3 294 000 подорожал до 3 799 000 рублей — всего на 15,3%.

Фото: Mercedes-Benz

Вот кто действительно неприятно поразил, так это пикапы. Ценник Toyota Hilux скакнул с 1 145 000 до 2 086 000 рублей, Mitsubishi L 200 — с 879 000 до 1 779 000 целковых, Volkswagen Amarok — с 1 060 400 до 2 198 200 «деревянных». Рост примерно в два раза.

На закуску остался премиум. Прайс на 184-сильный седан BMW 5 поднялся с 1 820 000 до 2 750 000 рублей, или на 42,1%. Заклятый друг «баварца» Mercedes-Benz E-класса не стал скромничать, и подорожал на 60% — с 1 850 000 до 2 960 000 целковых. И еще один цучастник немецкой тройки Audi A6 «потяжелел» с 1 669 500 до 2 600 000, или на 55,7%.

Премиальный кроссовер Lexus RX (по крайней мере, так его позиционируют сами японцы) стоил 1 936 500 рублей, а теперь — 2 775 000. Плюс 43,3%. На BMW X5 баварцы подняли ценник с 2 919 000 до 3 900 000 монет. Mercedes-Benz GLC, носивший в 2013-м шильдик GLK, эволюционировал с 2 100 000 до 3 120 000 рубликов, что составляет 48,6%.

Слишком много букаф, то бишь, чисел? Зато наглядно видно, насколько глубоко залезли уважаемые производители авто в наш карман. Картина оптимизмом душу не наполняет. Ладно, штучные пикапы или рассчитанные на богатую публику премиалы. Но «бюджетники»-то куда столь резво рванули?

И вот что интересно. У многих ли за прошедшие четыре года аналогично выросла зарплата? Скажем, на те же средние 50% — с 70 000 рублей до 105 000 рублей…

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27 ноября 2017
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