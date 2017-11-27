На сколько нажились на нас автопроизводители, прикрываясь кризисом

Если по итогам 2012 года — последнего успешного для отечественного автопрома — в нашей стране было продано 2 938 789 легковых автомобилей, то за 2016-й всем официальным дилерам в совокупности было отгружено только 1 425 791 машин. Впрочем, в нынешний год рынок демонстрирует некоторое оживление, и к исходу декабря вполне может выйти на уровень в 1 млн. 600 тысяч авто — по сравнению с недавним прошлым это все равно крохи.

Вопреки здравому смыслу, настоятельно диктующему политику сдерживания роста цен для борьбы с катастрофическим падением продаж, все без исключения игроки, представленные в России, поступили ровно наоборот. Они бросились переписывать ценники в сторону увеличения, и с азартом занимались на протяжении последних четырех лет. Естественно, дело не только в банальной жадности автопроизводителей и попустительстве со стороны государства — хотя это, несомненно, основные мотивы.

Да, доллар и евро устроили ралли. Но нам-то что? Разве наша родная национальная валюта — не рубль? А может, стоит его отменить, раз мы все равно живем по курсу «вечнозеленого»? И разве мы не видели отчетов, в которых черным по-русскому написано, что доля произведенных в России автомобилей превысила 80%? Локализация производства оказалась во многом вульгарным обманом для получения автопроизводителями преференций.