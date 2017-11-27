Названы финалисты конкурса «Европейский автомобиль года-2018»

Как сообщается на официальном сайте конкурса «Европейский автомобиль года», в списке финалистов оказались кроссоверы Volvo XC40 и Alfa Romeo Stelvio, седаны Audi A8 и BMW 5-й серии, лифтбэк KIA Stinger, а также хетчбэки Citroёn C3 Aircross и SEAT Ibiza. Какая из этих моделей будет признана лучшей, мы узнаем 5 марта.

В состав жюри конкурса «Европейский автомобиль года-2018» входят 58 автожурналистов из 22 стран, в том числе два представителя российских СМИ. Судьям предстоит распределить на свое усмотрение 25 баллов между моделями-номинантами. Нетрудно догадаться, что победителем станет автомобиль, набравший наибольшее количество очков.

Напомним, что лучшей машиной 2017 года европейские журналисты назвали кроссовер Peugeot 3008. В 2016-м награда досталась хетчбэку Opel Astra, а в 2015 — седану Volkswagen Passat.