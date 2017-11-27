Новый внедорожник Hower H3 прибыл в Россию

Как сообщает пресс-служба марки, интерьер Hower H3 в комплектации «Люкс» отделан черной кожей с контрастной красной прострочкой. Внешне внедорожник в топовом исполнении ничем не отличается от более бюджетных версий. Список оснащения «люксового» автомобиля пополнился электроприводом водительского сиденья, мультимейдиной системой с шестью динамиками и задними датчиками парковки.

Теперь Hower H3 продается в России в трех комплектациях: помимо «Люкса» покупателям предлагаются машины в базовой версии «Сити» и в средней — «Комфорт». Все они безальтернативно оснащаются двухлитровым турбодвигателем Mitsubishi мощностью 149 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Производство этих рамных внедорожников налажено в нашей стране на заводе «Ставрополь Авто».