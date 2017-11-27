Новый внедорожник Hower H3 прибыл в Россию

Фото: Hower
Компания «Чайна Автомаркет», официальный дистрибьютор DW Hower в России, объявила о начале продаж внедорожника Hower H3 в новой комплектации «Люкс». Стартовая цена машины в этом исполнении — 1 319 000 рублей.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба марки, интерьер Hower H3 в комплектации «Люкс» отделан черной кожей с контрастной красной прострочкой. Внешне внедорожник в топовом исполнении ничем не отличается от более бюджетных версий. Список оснащения «люксового» автомобиля пополнился электроприводом водительского сиденья, мультимейдиной системой с шестью динамиками и задними датчиками парковки.

Теперь Hower H3 продается в России в трех комплектациях: помимо «Люкса» покупателям предлагаются машины в базовой версии «Сити» и в средней — «Комфорт». Все они безальтернативно оснащаются двухлитровым турбодвигателем Mitsubishi мощностью 149 л. с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Производство этих рамных внедорожников налажено в нашей стране на заводе «Ставрополь Авто».

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27 ноября 2017
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