Volkswagen Amarok назван лучшим пикапом года

Особое впечатление на экспертов произвели возможности VW Amarok V6 на дорогах и за их пределами. По их оценкам, «трехлитровый двигатель TDI мощностью 245 л. с. в режиме Overboost способен удовлетворить любые требования, касающиеся мощности и крутящего момента». Между тем, не менее высокую оценку Amarok второго поколения с двигателем V6 дают и простые автолюбители: за десять месяцев этого года владельцами этого «грузовичка» в разных модификациях стало 65 200 человека во всем мире (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост продаж составил 13,2%).

Напомним, что ариз «Международный пикап года» (IPUA) присуждается каждые два или три года в рамках конкурса «Международный фургон года» (IvotY). Победителя определяют журналисты из 25 стран, независимо друг от друга оценивая автомобили-претенденты в соответствии с заранее определенными критериями.