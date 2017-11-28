Опубликовано первое тизерное изображение нового Volkswagen Jetta

Седан Volkswagen Jetta седьмого поколения не раз был замечен во время прохождения дорожных испытаний. Судя по шпионским фотографиям, внешний вид автомобиля во многом схож с экстерьером концепт-кара New Midsize Coupe, который Volkswagen представил в 2014 году. Машина получила покатую крышу, видоизмененные бамперы и перелицованную оптику.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, новинку построили на модульной платформе MQB. Предполагается, что в моторную гамму модели войдут те же 1,5- и 2,0-литровые двигатели, что располагаются под капотами хетчбэков Golf.

Производство новой Jetta наладят на мексиканском заводе Volkswagen, где в настоящее время собирают Golf и Tiguan. Публичная премьера новинки состоится в январе на Детройтском автосалоне, а в продаже машина появится ближе к лету. О том, когда седан доберется до России, пока ничего неизвестно.