Первые подробности о новом UAZ Grand Patriot

Во всяком случае, недавно эту информацию растиражировали сразу несколько авторитетных СМИ, однако порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе УАЗ сообщили, что внедорожник UAZ Grand Patriot никакого отношения к заводу не имеет.

Впрочем, это не лишает автомобиль права на существование. Речь идет о так называемой премиальной версии «Патриота» с декоративным, и в то же время вроде бы защищающмм его от дорожных невзгод обвесом кузова, созданного специалистами российской студии General Perfomance.

Помните, как некоторое время назад свои в хорошем смысле издевательства над стоковым внедорожником миру показали их коллеги из американского ателье Devolro? Жаль только, что потуги наших бывших соотечественников, иммигрировавших в США, так ничем продуктивным и не обернулись.

Вот и в затею очередных умельцев верится с трудом. Даже несмотря на то, что амбициозные парни характеризуют свой продукт как автомобиль, «созданный в лучших традициях мировых производителей оригинальных комплектов дополнительного оборудования Mansory, Brabus, Hamann».