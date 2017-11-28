Первые подробности о новом UAZ Grand Patriot

Фото: General Perfomance
Флагманский внедорожник УАЗ получил новое название, а вместе с тем и новый вид. Правда, автомобиль переименовали и переделали не сами ульяновцы, а тюнингеры. В связи с этим любопытно, будет ли UAZ Patriot в эффектном тюнинг-обвесе продаваться через официальную дилерскую сеть предприятия?
Вячеслав Василенко

Во всяком случае, недавно эту информацию растиражировали сразу несколько авторитетных СМИ, однако порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе УАЗ сообщили, что внедорожник UAZ Grand Patriot никакого отношения к заводу не имеет.

Впрочем, это не лишает автомобиль права на существование. Речь идет о так называемой премиальной версии «Патриота» с декоративным, и в то же время вроде бы защищающмм его от дорожных невзгод обвесом кузова, созданного специалистами российской студии General Perfomance.

Помните, как некоторое время назад свои в хорошем смысле издевательства над стоковым внедорожником миру показали их коллеги из американского ателье Devolro? Жаль только, что потуги наших бывших соотечественников, иммигрировавших в США, так ничем продуктивным и не обернулись.

Вот и в затею очередных умельцев верится с трудом. Даже несмотря на то, что амбициозные парни характеризуют свой продукт как автомобиль, «созданный в лучших традициях мировых производителей оригинальных комплектов дополнительного оборудования Mansory, Brabus, Hamann».

Стоит отметить, что внедорожник под названием UAZ Grand Patriot действительно неплохо выглядит — не в последнюю очередь благодаря «квадратным» расширителям колесных арок а-ля Jeep Wrangler, брутальному переднему бамперу с интегрированными противотуманками, подретушированной решетке радиатора и новому логотипу. Задняя часть авто щеголяет не менее агрессивного вида бампером и двумя патрубками выхлопной системы.

Финальным аккордом стали увеличенного диаметра дизайнерские колесные диски из легкого сплава. Все элементы внешнего стайлинга выполнены из легкого, но ударопрочному АБС-пластика.

В обозримом будущем мастера из General Perfomance намерены предложить и чип-тюнинг силового агрегата. Вот только непонятно, кто все это оценит, ведь ценник на такую машину наверняка окажется «ого-го». Впрочем, это не мешает тюнингерам помечать об успехе, как и поклонникам модели — о крутом «бездорожнике».

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, бездорожье, кроссоверы, купить машину
28 ноября 2017
2550
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы