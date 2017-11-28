Россияне потратили 45 млрд. рублей на покупку автомобилей класса люкс

За период с января по октябрь текущего года официальные дилеры Mercedes-Benz продали 217 автомобилей S-класса. В общей сложности россияне заплатили за эти машины около 1,8 млрд. рублей. На второй строчке расположился седан BMW 7-й серии. В его пользу сделали выбор 138 покупателей, выложивших в сумме 813,4 млн. рублей. Замыкает лидерскую тройку Cadillac XTS — эти автомобили выудили из кошельков покупателей 449,4 млн. целковых.

Как сообщает агентство «Автостат», за первые десять месяцев официальные дилеры реализовали всего 6905 машин класса люкс — на 1,5% больше, чем за аналогичный период года минувшего. В частности, в прошлом месяце такие авто разошлись тиражом в 647 штук (+22%). Однако эти данные нельзя назвать корректными, поскольку обзор охватывает такие модели как, к примеру, Audi A5 и A6, а они относятся к другим сегментам.