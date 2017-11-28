Россияне потратили 45 млрд. рублей на покупку автомобилей класса люкс

За первые десять месяцев нынешнего года россияне потратили на покупку автомобилей класса люкс порядка 45 млрд. рублей. Наибольшей популярностью среди таких машин у наших состоятельных сограждан пользуется Mercedes-Benz S-класса.
Виктория Базылева

За период с января по октябрь текущего года официальные дилеры Mercedes-Benz продали 217 автомобилей S-класса. В общей сложности россияне заплатили за эти машины около 1,8 млрд. рублей. На второй строчке расположился седан BMW 7-й серии. В его пользу сделали выбор 138 покупателей, выложивших в сумме 813,4 млн. рублей. Замыкает лидерскую тройку Cadillac XTS — эти автомобили выудили из кошельков покупателей 449,4 млн. целковых.

Как сообщает агентство «Автостат», за первые десять месяцев официальные дилеры реализовали всего 6905 машин класса люкс — на 1,5% больше, чем за аналогичный период года минувшего. В частности, в прошлом месяце такие авто разошлись тиражом в 647 штук (+22%). Однако эти данные нельзя назвать корректными, поскольку обзор охватывает такие модели как, к примеру, Audi A5 и A6, а они относятся к другим сегментам.

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28 ноября 2017
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