Семейство KIA Cee’d пополнится кроссовером и купе

Как сообщает британское издание Autocar, в компании KIA рассматривают возможность выпуска Cee’d в новых кузовах: кроссовер и купеобразный пятидверный хетчбэк. В настоящее время, напомним, семейство «Сид» представлено пятидверным и трехдверным хетчами, а также универсалом. Ожидается, что со сменой поколений реализация «трехдверки» прекратится.

Что же до нового кроссовера, то он займет место в модельном ряду KIA между Stonic и Sportage. Прочие подробности представители компании пока не раскрывают.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что публичная премьера KIA Cee’d третьего поколения состоится в марте следующего года на автосалоне в Женеве. По предварительным данным, в моторную гамму модели войдут 1,4-литровый 100-сильный атмосферный мотор, а также два турбодвигателя объемом 1,0 и 1,4 литра мощностью 120 и 138 сил соответственно. В Европе появятся и дизельные модификации с 95-, 110- и 135-сильными агрегатами.