Состоялась премьера нового седана FIAT Cronos

Как сообщает портал Motor1, публичная презентация нового FIAT Cronos, ориентированного исключительно на рынок Южной Америки, состоялась 27 ноября в Сан-Паулу. До шоу-румов местных дилеров новинка доберется в начале 2018 года.

Седан «Кронос», в отличие от хетчбэка «Арго», может похвастать удлиненной колесной базой и, как следствие, более просторным салоном и вместительным багажным отделением. Машина в базовой модификации оснащена 1,3-литровым 109-сильным двигателем, пятиступенчатой механической или пятидиапазонной автоматической коробками. Более мощная версия комплектуется 1,8-литровым 139-сильным мотором, работающим в паре все с той же пятискоростной «механикой» или с «автоматом» о шести ступенях.

Напомним, что в России в настоящее время FIAT продает несколько модификаций коммерческой модели Ducato, пикап Fullback, а также хетчбэк FIAT 500, только-только переживший рестайлинг. Прочитать о том, чем порадует покупателей обновленная итальянская «пятисотка», можно здесь.