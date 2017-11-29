Euro NCAP разбил Subaru XV нового поколения

Фото: Subaru
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP испытал кроссовер Subaru XV второй генерации. По итогам «аварий» эксперты присудили европейской модификации модели пять звезд из пяти возможных.
Виктория Базылева

Кроссовер Subaru XV достойно выдержал испытания практически во всех категориях. Согласно результатам тестов, опубликованных на официальном сайте Euro NCAP, за безопасность водителя и взрослого пассажира автомобиль получил 94 балла из 100, пассажира-ребенка — 89, пешехода — 84 балла. А вот системы автономного экстренного торможения AEB и удержания автомобиля в пределах полосы эффективны лишь на 68%. Не критично, но есть, куда стремиться.

Напомним, что Subaru XV нового поколения появились в шоурумах российских дилеров в конце прошлого месяца. Кроссовер, ориентированный на нашу страну, оснащается 1,6- и 2,0-литровым двигателями мощностью 114 и 150 л. с. Коробка передач — безальтернативно вариатор, привод — постоянный полный. Модель продается в пяти комплектациях, самая доступная из которых обойдется клиенту в 1 599 000 рублей.

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29 ноября 2017
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