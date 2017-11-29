Euro NCAP разбил Subaru XV нового поколения

Кроссовер Subaru XV достойно выдержал испытания практически во всех категориях. Согласно результатам тестов, опубликованных на официальном сайте Euro NCAP, за безопасность водителя и взрослого пассажира автомобиль получил 94 балла из 100, пассажира-ребенка — 89, пешехода — 84 балла. А вот системы автономного экстренного торможения AEB и удержания автомобиля в пределах полосы эффективны лишь на 68%. Не критично, но есть, куда стремиться.

Напомним, что Subaru XV нового поколения появились в шоурумах российских дилеров в конце прошлого месяца. Кроссовер, ориентированный на нашу страну, оснащается 1,6- и 2,0-литровым двигателями мощностью 114 и 150 л. с. Коробка передач — безальтернативно вариатор, привод — постоянный полный. Модель продается в пяти комплектациях, самая доступная из которых обойдется клиенту в 1 599 000 рублей.