Названа дата начала российского производства Mitsubishi Pajero Sport

В продаже первые автомобили калужской сборки появятся до конца декабря. А уже со дня на день к дилерам поступят машины в специальном исполнении с отделкой интерьера из натуральной и синтетической кожи в бежевом цвете.

Помимо прочего, Pajero Sport в уникальном издании порадует системой мониторинга мертвых зон, датчиками давления в шинах, продвинутой мультимедиа, умеющей отражать функционал мобильных устройств на штатном мониторе авто, а также обогревом всего и вся.

– Мы снизили цены на 200 000 рублей на все комплектации. Это не скидка, а именно ценовое репозиционирование, которое мы приурочили к старту локального производстава. Кроме того, мы даем на нашу машину 5-летнюю гарантию, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу и связям с общественностью MMC Rus Илья Никоноров.

Японцы намерены выпускать на российском заводе «ПСМА Рус» не менее 7000 внедорожников ежегодно. А за изготовление рам для Mitsubishi Pajero Sport отвечает «Группа ГАЗ», наладившая производство конструкций двух типов — для авто с «механикой» и с АКП, на площадке в Нижнем Новгороде.