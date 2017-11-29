В России отзывают Toyota Hilux из-за дефекта подушек безопасности

Фото: Toyota
Компания Toyota объявила о проведении в России сервисной кампании, охватывающей более 9000 пикапов Hilux. Причиной отзыва является дефект водительской подушки безопасности, которая может не раскрыться во время аварии.
Виктория Базылева

По данным Росстандарта, под сервисную акцию подпадает 9310 пикапов Toyota Hilux, сошедших с конвейера в период с сентября 2011 года по ноябрь 2014-го. Производитель выявил некорректную работу водительской подушки безопасности. При столкновении эйрбэг может не сработать — а это, в свою очередь, чревато серьезными травмами и даже гибелью человека, находящегося за рулем.

В ближайшее время все владельцы потенциально неисправных пикапов будут оповещены о необходимости доставить транспортное средство к официальному дилеру. Работники сервисов бесплатно заменят газогенератор водительской подушки безопасности.

Напомним, что пару пару месяцев назад Toyota уже отзывала в нашей стране 323 пикапа Hilux из-за ненадежных эйрбэгов. Тогда кампания затронула автомобили, выпущенные с декабря 2010-го по декабрь 2011 года.

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29 ноября 2017
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