Именитого автопроизводителя уличили в выпуске сплошного брака

Корреспондент агентства Reuters в процессе общения с рабочими завода компании Tesla наткнулся на интереснейший факт. Оказывается, уже после того, как седаны Model S и кроссоверы Model X покидают сборочный конвейер, они в обязательном порядке останавливаются еще на одном посту, где их тут же начинают ремонтировать. Это подтвердили не только недавно уволенные Илоном Маском сотрудники, которые могли, естественно, затаить злобу на предпринимателя, но и действующие работники.

По их словам, финальная проверка качества выявляет производственные дефекты более чем у 90% автомобилей — данные получены в октябре из внутренней системы сопровождения продукции. Кстати, по мнению отраслевых экспертов, у крупных мировых автопроизводителей этот показатель не превышает 10%.

В основном машины имеют мелкие огрехи, которые на внутризаводском языке называются «откатами» — вмятины и царапины, неисправные сиденья. Они исправляются прямо на посту. Более сложные случаи требуют и более сложного ремонта, в ожидании которого автомобили отправляются на один из двух открытых отстойников, где дожидаются своей очереди. Временами на каждой из этих стоянок, именуемых тесловцами «двором», скапливается более 2000 автомобилей.