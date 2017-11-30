Именитого автопроизводителя уличили в выпуске сплошного брака

Фото: www.sfchronicle.com
По информации, опубликованной агентством Reuters, сборочные дефекты имеют практически все автомобили, выпущенные на заводе Tesla в калифорнийском Фримонте. Причины кроются не только в плохо отлаженной технологии производства, но и в стремлении заставить конвейер работать как можно быстрее, не взирая ни на какие на издержки.
Вадим Устинов

Корреспондент агентства Reuters в процессе общения с рабочими завода компании Tesla наткнулся на интереснейший факт. Оказывается, уже после того, как седаны Model S и кроссоверы Model X покидают сборочный конвейер, они в обязательном порядке останавливаются еще на одном посту, где их тут же начинают ремонтировать. Это подтвердили не только недавно уволенные Илоном Маском сотрудники, которые могли, естественно, затаить злобу на предпринимателя, но и действующие работники.

По их словам, финальная проверка качества выявляет производственные дефекты более чем у 90% автомобилей — данные получены в октябре из внутренней системы сопровождения продукции. Кстати, по мнению отраслевых экспертов, у крупных мировых автопроизводителей этот показатель не превышает 10%.

В основном машины имеют мелкие огрехи, которые на внутризаводском языке называются «откатами» — вмятины и царапины, неисправные сиденья. Они исправляются прямо на посту. Более сложные случаи требуют и более сложного ремонта, в ожидании которого автомобили отправляются на один из двух открытых отстойников, где дожидаются своей очереди. Временами на каждой из этих стоянок, именуемых тесловцами «двором», скапливается более 2000 автомобилей.

Фото: www.carscoops.com

Контролер качества компании — естественно, бывший,— слова которого приводит портал Automotive News, ничуть не удивлен:

— Да, в Tesla так много сил уходит на доработки после того, как автомобиль уже собран. Вот куда расходуются их деньги.

Сотрудники, имевшие отношение к производству Model S и Model X, заявляли, что на них оказывалось постоянное давление с целью ускорения сборки, даже когда возникли серьезные проблемы. Целые партии машин уходили с завода недоукомплектованными — без ветровых стекол, без бамперов. Недоделки устранялись позже, причем не все. Неудивительно, что владельцы Tesla заполняют форумы жалобами на стуки и скрипы в салоне, недоработанное программное обеспечение, плохую изоляцию, из-за которой дождевая вода просачивается в салон или в багажник.

Собственно говоря, все эти факты были известны еще в 2012 году, но тогда эксперты и представители прессы предпочли их проигнорировать его не заметить, оглушенные рекламной шумихой.

Фото: www.reddit.com

Но постепенно ситуация начинает меняться. Так, Tesla в рейтинги качества J. D. Power не включена, поскольку она закрыла доступ аналитикам к регистрационным данным своих покупателей.

— Я не знаю, скрывают ли они что-то. Они просто не хотят сотрудничать, — говорит Дейв Сарджент, вице-президент по мировой автомобильной индустрии J. D. Power.

Несмотря на это, компания выпустила в марте специальный отчет, название которого говорит само за себя: «Tesla: что скрывается за всей шумихой».

Финансовый аналитик брокерской фирмы Bernstein с Уолл-стрит Сакконаги-младший после очного знакомства с Model 3 высказался тоже вполне определенно:

— Мы сомневаемся, что это повлияет (или вообще будет замечено) большинством потенциальных покупателей. Но мы опасаемся, что низкое общее изначальное качество может подорвать позиции бренда Tesla и нанести ущерб его сервисной сети.

Фото: commons.wikimedia.org

Язвительный выпад в адрес клиентов калифорнийский фирмы неслучаен. В большинстве своем, потребители продукции Tesla действительно не внемлют никаким аргументам, будучи людьми идеологически детерминированными — или, проще сказать, зомбированными массированной пропагандой. По данным опроса журнала Consumer Reports, 91% владельцев Tesla готовы снова купить автомобиль той же марки.

И руководство компании превосходно об этом осведомлено. В своем фирменном наглом стиле оно тут же заявило, что все претензии к качеству не стоят выеденного яйца, и что контроль за ним на предприятии необычайно строг. По сути выявленных недостатков представители компании общаться с Reuters отказались наотрез. Зато Илон Маск еще раз напомнил всем, что «Тесла» — это лучший производитель на Земле, обладающий новой, высокоавтоматизированной сборочной линией и строящий самые безопасные и эффективные из доступных сегодня автомобилей.

В связи с этим портал «АвтоВзгляд» не может не напомнить, что Tesla ни разу не отчиталась в получении годовой прибыли, и ежеквартально несет убытки иногда доходящие до 1 млрд. долларов.

авторынок, производители, производство, автозаводы, электромобили
30 ноября 2017
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