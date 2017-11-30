Jeep Wrangler нового поколения представили официально

На моторшоу в Лос-Анджелесе новинку представил лично Майк Менли, президент и председатель правления марки Jeep. Новый Wrangler сохранил свои уникальные «фамильные» черты — радиаторную решетку с семью прорезями, круглые фары и квадратные фонари. Конструкцию съемных панелей крыши американцы усовершенствовали. Кроме того, они установили откидывающееся лобовое стекло.

В салоне внедорожника появился новый мультимедийный центр Uconnect четвертого поколения, управление которым осуществляется посредством 5-, 7- или 8,4-дюймового дисплея в зависимости от комплектации. Комплекс распознает жесты, синхронизируется со смартфонами через системы Apple CarPlay и Android Auto.