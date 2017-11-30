Jeep Wrangler нового поколения представили официально

Фото: АвтоВзгляд
Компания Jeep презентовала на автосалоне в Лос-Анджелесе Wrangler нового поколения. Продажи «самого способного», как его характеризует сам производитель, внедорожника стартуют в следующем году.
Виктория Базылева

На моторшоу в Лос-Анджелесе новинку представил лично Майк Менли, президент и председатель правления марки Jeep. Новый Wrangler сохранил свои уникальные «фамильные» черты — радиаторную решетку с семью прорезями, круглые фары и квадратные фонари. Конструкцию съемных панелей крыши американцы усовершенствовали. Кроме того, они установили откидывающееся лобовое стекло.

В салоне внедорожника появился новый мультимедийный центр Uconnect четвертого поколения, управление которым осуществляется посредством 5-, 7- или 8,4-дюймового дисплея в зависимости от комплектации. Комплекс распознает жесты, синхронизируется со смартфонами через системы Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: АвтоВзгляд

Jeep Wrangler новой генерации обладает модернизированной системой полного привода, новой двухступенчатой раздаточной коробкой Selec-Trac, принудительными блокировками мостов Tru-Lock. Помимо этого, внедорожник оснастили самоблокирующимся дифференциалом повышенного трения Trac-Lok и электронной системой отключения стабилизатора поперечной устойчивости.

В движение новый Wrangler, ориентированный на североамериканский рынок, приводится новыми 2,0- и 3,0-литровыми моторами, работающими в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Информация о силовых агрегатах машин для других стран, в том числе для нашей, пока не раскрывается.

Точные даты начала российских продаж Jeep Wrangler новой генерации, цены и комплектации производитель объявит чуть позже — в следующем году.

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30 ноября 2017
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