Peugeot-Citroen собирается отсудить половину денег, заплаченных за Opel

Фото: bissetadams.co.uk
PSA Group, выплатившая 1,3 млрд. евро концерну General Motors за компанию Opel, хочет теперь вернуть половину денег назад. Поводом для этого стали нерешенные проблемы с соответствием экологическим стандартам и европейскими штрафами.
Эдуард Раскин

Как сообщает Reuters, PSA выдвинула претензию GM на сумму более полумиллиарда евро на том основании, что при заключении сделки она была введена в заблуждение относительно стратегии по сокращению выбросов компанией Opel. Французы намерены добиваться возврата средств в размере от 600 до 800 млн. евро в судебном порядке.

Исполнительный директор PSA Карлос Таварес заявил:

— По прошествии нескольких недель после закрытия сделки мы обнаружили, что компания не отвечает современным требованиям по выбросам CO2. МНам пришлось подключить нашу команду к работе по полной перестройке стратегии производства и технологий.

В ответ представитель General Motors заметил:

— Мы не осведомлены о каких-либо претензиях, выставляемых PSA в отношении уровня выбросов CO2 в будущем, и мы не можем говорить о проблемах, которые с нами не обсуждались. PSA провела всестороннюю комплексную оценку объекта инвестирования, в которой участвовали ее сотрудники, множество экспертов и юристов. Мы предоставили им всю важную информацию.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что сделка по приобретению французами «Опеля» была закрыта 31 июля 2017 года.

авторынок, производители, производство, автозаводы
30 ноября 2017
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