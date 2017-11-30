Подведены итоги конкурса «Лучшие автомобили с пробегом»

Звание лучшей городской модели британцы отдали Hyundai i10 в возрасте от 1 до 3 лет, а компактного автомобиля — хетчбэку Ford Fiesta 2007—2010 годов выпуска. Главную награду в категории «семейная машина» забрал трехлетний SEAT Leon, «компактный SUV» — шестилетний Nissan Qashqai.

Mazda CX-5 2011—2013 года стала лучшим большим SUV, а Audi Q7, выпущенная после 2015-го, — лучшим люксовым кроссовером. В категории минивэнов одержал победу Citroёn C3 Picasso в возрасте 7—10 лет, в номинации универсалов — Ford Mondeo Estate тех же годов. Самым привлекательным «горячим» хетчем жюри назвало Ford Fiesta ST 1—3 лет, кабриолетом — BMW Z4 2007—2010 годов, купе — Audi TT 2011—2013-х.

Audi R8 в возрасте 7—10 лет, согласно результатам, лучший спортивный автомобиль; Renault Zoe 4—6 лет — лучшая экологически чистая модель. В категориях «премиальный автомобиль» и «люксовый автомобиль» победили седаны BMW 3-й и 5-й серии.

Стоит отметить, что в лидерах также оказались хетчбэк KIA Cee’d в возрасте от 4 до 6 лет (номинация «семейный автомобиль») и Sorento Prime 1—3 лет («большой кроссовер»).