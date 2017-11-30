Россиянин отсудил 2,6 млн. за врожденный дефект моторов Opel

Орджоникидзевский районный суд Перми решил, что автопроизводитель должен выплатить тройную стоимость некачественной машины автовладельцу, который был вынужден постоянно чинить мотор своей машины из-за присущего ему конструктивного недостатка. Гражданин в свое время купил у ООО «Немецкий Дом» автомобильOpel стоимостью 832 000 рублей, изготовленный ООО «АВТОТОР Т». В период гарантийного срока гражданину дважды приходилось ремонтировал двигатель машины. Судя по всему, речь идет об опелевском 1,8-литрвом атмосфернном бензиновом моторе мощностью 140 л. с. Особенностью его конструкции является посадка «внатяг» шкива ремня ГРМ на вал двигателя. Этот нюанс приводит к тому, что примерно на 50 000 км. пробега машины этот шкив проворачивается и мотор приходится перебирать. У машины, о которой идет речь, шкив, судя по всему, провернулся и в третий раз, но ООО «Немецкий Дом» отказалось его устранять.

Покупатель, гласят материалы дела, обратился в ООО «Пермский центр автоэкспертиз», где неисправность автомобиля признали производственным недостатком. После этого автовладелец направил производителю машины претензию, но она была оставлена без внимания. За защитой своих прав мужчина обратился в суд. В конце концов Орджоникидзевский райсуд постановил взыскать с ответчика: — денежные средства за некачественный товар в размере 832 тыс. рублей — разницу между ценой автомобиля, установленной договором, и ценой соответствующего автомобиля на момент вынесения решения суда в размере 548 000 рублей, неустойку в сумме 300 000 рублей, штраф в размере 855 900 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей и судебные расходы истца в размере 62 000 рублей. В общей сложности — 2,6 млн. рублей.