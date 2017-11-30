Состоялась премьера Mercedes-Benz CLS третьего поколения

Фото: Mercedes-Benz
На Лос-Анджелесском автосалоне компания Mercedes-Benz представила публике седан CLS третьей генерации. По словам представителей марки, мировые продажи новинки стартуют в марте следующего года.
Виктория Базылева

Нельзя сказать, что сменивший поколение CLS внешне кардинально отличается от своего предшественника. Купеобразный седан сохранил присущие ему черты, однако стал чуть более агрессивным, благодаря «острой» оптике, перелицованной радиаторной решетке и расширенным колесным аркам.

Новый Mercedes-Benz CLS построен на модульной платформе MRA — той же базе, которая лежит в основе старшего Е-Класса. В продаже появятся три модификации седана: 350 d, 400 d и 450 4MATIC с шестицилиндровыми двигателями мощностью 286, 340 и 367 л. с. соответственно. Покупателям предложат и три варианта подвески — классическую, адаптивную и пневматическую.

Фото: Mercedes-Benz

Уже в базовой комплектации новый CLS оснащается более мощными светодиодными фарами, сиденьями с функциями массажа, вентиляции и подогрева, системами удержания в полосе и мониторинга дорожных знаков. Кроме того, автомобиль укомплектовали мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым дисплеем, модулем 4G и сервисом Mercedes me connect.

До России новый CLS доберется предположительно весной следующего года. Цены и комплектации ориентированной на наш рынок модели производитель объявит ближе к старту продаж.

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30 ноября 2017
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