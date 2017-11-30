Состоялась премьера Mercedes-Benz CLS третьего поколения

Нельзя сказать, что сменивший поколение CLS внешне кардинально отличается от своего предшественника. Купеобразный седан сохранил присущие ему черты, однако стал чуть более агрессивным, благодаря «острой» оптике, перелицованной радиаторной решетке и расширенным колесным аркам.

Новый Mercedes-Benz CLS построен на модульной платформе MRA — той же базе, которая лежит в основе старшего Е-Класса. В продаже появятся три модификации седана: 350 d, 400 d и 450 4MATIC с шестицилиндровыми двигателями мощностью 286, 340 и 367 л. с. соответственно. Покупателям предложат и три варианта подвески — классическую, адаптивную и пневматическую.