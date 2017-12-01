Объявлены российские цены на Lexus LS нового поколения

Новый Lexus LS продается в нашей стране в двух модификациях — LS 350, LS 500 — и в девяти комплектациях. Седаны оснащаются 3,5-литровыми V6 — атмосферным и с двойным наддувом — мощностью 315 и 421 л. с. В паре с моторами трудится десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — зданий или постоянный полный.

В зависимости от дорожных условий или личных предпочтений водитель может регулировать настройки двигателя и коробки при помощи режимов движения Normal, Sport и Sport+. Кроме того, автомобиль оснащен системой интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM), которая, в свою очередь, руководит системой торможения, рулевым управлением, трансмиссией и подвеской.

Новый Lexus LS может похвастать широким списком опций, в который входят охлаждение и массаж всех сидений, выдвигающиеся подножки, аудиосистема Mark Levinson, четырехзонный климат-контроль, система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией автоматического торможения и многие другие электронные ассистенты, значительно облегчающие водителю жизнь.

Остается лишь добавить, что первые «живые» автомобили приедут в нашу страну в первом квартале следующего года.