Toyota презентовала новый внедорожник со съемными фарами

В случае, если путешественники ушли от внедорожника слишком далеко и не могут найти обратную дорогу, их выручит специальное мобильное приложение. Программа проложит маршрут до места, где припаркован автомобиль.

Концептуальный Toyota FT-AC получил двухцветную окраску кузова, защитный пластиковый обвес, четыре буксировочные проушины и двадцатидюймовые колесные диски. Помимо этого, для любителей велосипедных прогулок предусмотрено специальное крепление в задней части машины.

Технические характеристики своего внедорожника для путешественников японцы раскрывать не стали. Известно лишь, что в основе автомобиля лежит модульная платформа TNGA-С.