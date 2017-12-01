Toyota презентовала новый внедорожник со съемными фарами

Концепт-кар Toyota FT-AC оборудован съемными противотуманными фарами, которые можно использовать в качестве переносных фонариков. На крыше машины установлены дополнительные светодиодные элементы-вспышки, выполняющие функции своеобразного маяка. Кроме того, автомобиль оснастили видеокамерами, автоматически синхронизирующимися с «облачными» сервисами.
Компания Toyota, которая уже не знает, чем удивить публику, выпустила концептуальный внедорожник для путешественников. Автомобиль, укомплектованный различными нестандартными опциями, показали на автосалоне в Лос-Анджелесе.
В случае, если путешественники ушли от внедорожника слишком далеко и не могут найти обратную дорогу, их выручит специальное мобильное приложение. Программа проложит маршрут до места, где припаркован автомобиль.
Концептуальный Toyota FT-AC получил двухцветную окраску кузова, защитный пластиковый обвес, четыре буксировочные проушины и двадцатидюймовые колесные диски. Помимо этого, для любителей велосипедных прогулок предусмотрено специальное крепление в задней части машины.
Технические характеристики своего внедорожника для путешественников японцы раскрывать не стали. Известно лишь, что в основе автомобиля лежит модульная платформа TNGA-С.
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