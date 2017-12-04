Германия начала борьбу с обнаглевшими производителями электромобилей

Со своей стороны представители Tesla, естественно, категорически опровергают тот факт, что их машины не подходят под условия программы по стоимостному показателю. И в выражениях они не стесняются:

– Это абсолютно ложное обвинение. Любой человек в Германии может заказать базовую версию Tesla Model S без пакета «Комфорт», и мы доставляли такие автомобили нашим клиентам.

По словам автопроизводителя правительство Германии изначально установило верхний предел цены с тем, чтобы исключить из участия в программе именно автомобилей Tesla. Потребовались серьезные усилия для того, чтобы этот вопрос урегулировать. Было достигнуто соглашение, что Tesla будет продавать бедно оснащенные, но зато относительно дешевые автомобили, которые клиент затем сам сможет модернизировать, если захочет.

Компания заявила, что займется расследованием этого вопроса:

– Если какой-либо продавец заявил клиенту, что тот не может купить базовую версию Model S без пакета «Комфорт», то это неправильно, и выходит за рамки нашей политики и процедур. Мы будем расследовать подобные случаи и предпринять соответствующие действия по мере необходимости.

Зная о паталогической склонности руководства Tesla к вранью, в данном случае нам кажется, что все-таки правым окажется Федеральное управление. Конечно, нельзя отвергать и подозрение, что конфликт возник на фоне общего обострения отношений между Германией и США. А лягнуть именно Tesla в этом случае очень удобно, поскольку это не приведет к потере немцами рабочих мест, и не причинит серьезного убытка организациям розничной сети по причине небольших объемов продаж.