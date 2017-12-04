Германия начала борьбу с обнаглевшими производителями электромобилей

Фото: businessinsider.com
Немецкое правительственное агентство удалило компанию Tesla из списка производителей электромобилей, которые имеют право на государственные субсидии. Поводом к дискриминационному решению стало то, что седан Model S показался властям Германии слишком дорогим, чтобы претендовать на участие в программе.
Эдуард Раскин

Как сообщает Automotive News, представитель Федерального управления по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии заявил, что европейские клиенты Tesla лишены возможности заказать базовую версию Model S. Им якобы навязываются дополнительные опции, из-за которых цена автомобиля поднимается выше уровня в 60 000 евро, установленного для участников программы.

Напомним, что в прошлом году Германия запустила комплекс мер по стимулированию продаж электромобилей, выделив на эти целы сумму около 1 млрд. евро. Так, покупатели чистых электрокаров получают компенсацию в 4000 евро, а гибридов — 3000 евро.

Интересно, что частично финансирование переложено на плечи немецких автопроизводителей, которые таким образом должны поддерживать на собственные средства своих прямых конкурентов. Чтобы в список спонсируемых авто не попадали явно премиальные модели, как раз и был установлен ценовой предел, в превышении которого обвиняют Tesla.

Фото: insideevs.com

Со своей стороны представители Tesla, естественно, категорически опровергают тот факт, что их машины не подходят под условия программы по стоимостному показателю. И в выражениях они не стесняются:

– Это абсолютно ложное обвинение. Любой человек в Германии может заказать базовую версию Tesla Model S без пакета «Комфорт», и мы доставляли такие автомобили нашим клиентам.

По словам автопроизводителя правительство Германии изначально установило верхний предел цены с тем, чтобы исключить из участия в программе именно автомобилей Tesla. Потребовались серьезные усилия для того, чтобы этот вопрос урегулировать. Было достигнуто соглашение, что Tesla будет продавать бедно оснащенные, но зато относительно дешевые автомобили, которые клиент затем сам сможет модернизировать, если захочет.

Компания заявила, что займется расследованием этого вопроса:

– Если какой-либо продавец заявил клиенту, что тот не может купить базовую версию Model S без пакета «Комфорт», то это неправильно, и выходит за рамки нашей политики и процедур. Мы будем расследовать подобные случаи и предпринять соответствующие действия по мере необходимости.

Зная о паталогической склонности руководства Tesla к вранью, в данном случае нам кажется, что все-таки правым окажется Федеральное управление. Конечно, нельзя отвергать и подозрение, что конфликт возник на фоне общего обострения отношений между Германией и США. А лягнуть именно Tesla в этом случае очень удобно, поскольку это не приведет к потере немцами рабочих мест, и не причинит серьезного убытка организациям розничной сети по причине небольших объемов продаж.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, гибриды, гибридные авто, электромобили
4 декабря 2017
334


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы