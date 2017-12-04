Германия начала борьбу с обнаглевшими производителями электромобилей

Как сообщает Automotive News, представитель Федерального управления по экономическим вопросам и экспортному контролю Германии заявил, что европейские клиенты Tesla лишены возможности заказать базовую версию Model S. Им якобы навязываются дополнительные опции, из-за которых цена автомобиля поднимается выше уровня в 60 000 евро, установленного для участников программы.
Напомним, что в прошлом году Германия запустила комплекс мер по стимулированию продаж электромобилей, выделив на эти целы сумму около 1 млрд. евро. Так, покупатели чистых электрокаров получают компенсацию в 4000 евро, а гибридов — 3000 евро.
Интересно, что частично финансирование переложено на плечи немецких автопроизводителей, которые таким образом должны поддерживать на собственные средства своих прямых конкурентов. Чтобы в список спонсируемых авто не попадали явно премиальные модели, как раз и был установлен ценовой предел, в превышении которого обвиняют Tesla.