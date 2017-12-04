Седан Audi A6 пятого поколения вновь замечен на тестах

Новая Audi A6, судя по опубликованным на портале Motor1 снимкам, получила фары и фонари, схожие с оптикой A7 Sportback. И это несмотря на обещания ингольштадтцев, что световые приборы «шестерки» и «семерки» будут различаться кардинально.

В целом седан следующего поколения выглядит более агрессивно за счет растянувшейся в ширину радиаторной решетки и более изящных фар. Из явных изменений можно также отметить боковые зеркала, переместившиеся чуть ниже — на двери. Кроме того, предполагается, что в задней части машины появится тонкая светодиодная полоса, соединяющая фонари, как у старших A7 и A8.

Новая A6 построена на модульной платформе MLB Evo — об этом уже неоднократно сообщалось ранее. А вот точная информация о силовых агрегатах по-прежнему держится в секрете.

По предварительным данным, премьера сменившей поколение модели состоится на Женевском автосалоне весной следующего года — там ингольштадтцы презентуют седан. А универсалы A6 Avant и A6 allroad дебютируют некоторое время спустя.