Volkswagen покупает долю в «Группе ГАЗ»

Информацию о том, что Volkswagen пытается достичь соглашения о покупке доли в бизнесе «Группы ГАЗ», сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.

– Переговоры в настоящее время ведутся, стороны пытаются договориться. Олег Дерипаска (владелец холдинга «Базовый элемент», в который входит «Группа ГАЗ» — прим.ред.) давно находится в поиске партнера, а у Volkswagen как раз в России его нет, — отметил источник.

Однако никаких подробностей относительно сделки на сегодняшний день нет. Не раскрываются ни ориентировочные сроки ее закрытия, ни стоимость.

Напомним, что в настоящее время «Группа ГАЗ» выпускает собственные коммерческие автомобили, а также осуществляет контрактную сборку машин Volkswagen и Skoda. Кроме того, полгода назад представители «Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ» заключили соглашение о поставке двигателей производства VW для автомобилей «ГАЗель NEXT».