BMW 8-й серии впервые появился на дорогах общего пользования

Впрочем, странным это кажется только с точки зрения российского наблюдателя, поскольку отечественный рынок именно в этот период ведет себя как кукла-неваляшка. А в стабильных экономиках дополнительное предложение, даже по сути своей безумное, помогает оттяпать еще немного от чужого пирога. Казалось бы, ну кому нужно еще одно баварское купе/кабриолет? При том, что все запросы вроде как с лихвой удовлетворены существующей ныне 6-й серией?

Кстати, «шестерку» никак не назовешь чересчур короткой — в модификации Gran Coupe ее длина превышает пять метров! Куда больше? Тем не менее, новая модель уже прошла обкатку на Нюрбургринге, и вышла на дороги общего пользования. Продажи серийного автомобиля должны начаться уже в следующем году. Баварцы обещают полный набор кузовов — купе, кабриолет и четырехдверный седан.

В отношении силовых агрегатов по-прежнему нет никакой ясности. То есть, платформа-то будет позаимствована у 7-й серии, а вот моторной линейкой модели-донора «восьмерка» может и не ограничиться. Как писал портал «АвтоВзгляд», одним из двигателей может стать и 4,4-литровый V8 мощностью в 600 л. с. от новой M5.