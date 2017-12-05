Названы автопроизводители, заработавшие на россиянах больше всех

Наши соотечественники, решившие обновить автомобиль в этом году, потратили в сумме уже около 1,57 трлн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом года минувшего этот показатель вырос на 13,5%.

Больше других компаний на реализации своих машин заработала Toyota. Официальные дилеры этой японской марки продали в нашей стране за первые десять месяцев более 74 000 автомобилей — выручка составила 169 млрд. рублей (-3%), сообщает агентство «Автостат».

На второй строчке расположилась компания KIA, реализовавшая порядка 152 000 машин. Россияне, сделавшие выбор в пользу моделей этой марки, внесли в кассы дилеров 168 млрд. рублей (+40%).

Замыкает первую тройку отечественная LADA: без малого 250 000 автомобилей и доход в размере 135,3 млрд. рублей (+25%). В пятерке лидеров также отметились Hyundai (134,6 млрд. рублей, +22%) и Mercedes-Benz (123,4 млд. рублей, −5%).