Новый Volkswagen Transporter уехал от штрафов

Чтобы хоть немного улучшить экологическую ситуацию в столице, власти ввели так называемый «грузовой каркас», запрещающий автомобилям максимальной массой более 2,5 тонны движение в жилых зонах города. Съезд с разрешенных улиц при отсутствии пропуска карается немаленьким штрафом в размере 5000 рублей. Контроль за соблюдением этих правил осуществляют сотрудники ГИБДД.

Владельцы Transporter Kasten AllCity смогут свободно передвигаться по улицам Москвы, ведь разрешенная максимальная масса этой машины составляет 2,49 тонны — то есть автомобиль под ограничения не подпадает.

Официальные дилеры Volkswagen приступят к приему заказов на новый Transporter Kasten AllCity в ближайшее время. Покупателям предложат длинно- и короткобазные модификации с тремя вариантами высоты крыши. В моторную гамму модели вошли бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 102 до 150 л. с., работающие как с «механикой», так и с «автоматом». Привод — безальтернативно передний.

Цены и точную дату начала продаж компания Volkswagen анонсирует чуть позже.