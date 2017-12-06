Какие машины марки Chery предпочитают россияне

Любопытно, что наибольшим спросом пользуется у наших соотечественников кроссовер Chery Tiggo 3, на долю которого в ноябре пришлось 59% продаж. А любопытен сей факт потому, что этот очень современно выглядящий SUV с абсолютно же новым интерьером, по своей технической составляющей остался, по сути, старым-добрым Tiggo FL — то есть столь же надежным и неприхотливым в эксплуатации, но двольно устаревшим автомобилем. Возможное объяснение сему феномену — консервативность довольно возрастной аудитории его владельцев, знающих все «болячки» машины и оптимальные способы их «лечения». Заметим тут, что FL долгое время оставался флагманом марки в России и, скорее всего, значительное число его хозяев просто меняет старую версию авто на новую. в рамках действующих программ trade-in.

Напомним, что сегодня в российской линейке Chery пока только три автомобиля — уже упомянутый Tiggo 3, компактный кроссовер Tiggo 2 и среднеразмерный «паркетник» Tiggo 5. Однако в будущем году к ним могут присоединиться Tiggo 1, Tiggo 9 и абсолютно новый Tiggo 5. При этом два последних автомобиля могут в корне перевернуть наше представление о китайских машинах, как это сделал, например, другой автопроизводитель из КНР — Geely со своим Atlas.