Какие машины марки Chery предпочитают россияне

Продажи китайских автомобилей в России растут, хотя и отстают от прошлогодних темпов реализации. При этом устойчивую положительную динамику показывают немногие автобренды из Поднебесной. И среди них компания Chery, чьи продажи в ноябре выросли на 97% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — реализовано 604 автомобиля. Всего же за 11 месяцев этого года своих владельцев нашли 5296 новых «Чери», что больше на 18% по сравнению с январем-ноябрем 2016 года.
Михаил Ростарчук

Любопытно, что наибольшим спросом пользуется у наших соотечественников кроссовер Chery Tiggo 3, на долю которого в ноябре пришлось 59% продаж. А любопытен сей факт потому, что этот очень современно выглядящий SUV с абсолютно же новым интерьером, по своей технической составляющей остался, по сути, старым-добрым Tiggo FL — то есть столь же надежным и неприхотливым в эксплуатации, но двольно устаревшим автомобилем. Возможное объяснение сему феномену — консервативность довольно возрастной аудитории его владельцев, знающих все «болячки» машины и оптимальные способы их «лечения». Заметим тут, что FL долгое время оставался флагманом марки в России и, скорее всего, значительное число его хозяев просто меняет старую версию авто на новую. в рамках действующих программ trade-in.

Напомним, что сегодня в российской линейке Chery пока только три автомобиля — уже упомянутый Tiggo 3, компактный кроссовер Tiggo 2 и среднеразмерный «паркетник» Tiggo 5. Однако в будущем году к ним могут присоединиться Tiggo 1, Tiggo 9 и абсолютно новый Tiggo 5. При этом два последних автомобиля могут в корне перевернуть наше представление о китайских машинах, как это сделал, например, другой автопроизводитель из КНР — Geely со своим Atlas.

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6 декабря 2017
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