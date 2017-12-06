Насколько выросли российские продажи пикапа FIAT Fullback и фургона FIAT Ducato

Российские продажи FIAT Fullback — первого в пикапа в истории марки — стартовали осенью прошлого года. По сути итальянский грузовичок является практически точной копией Mitsubishi L200 пятого поколения. Автомобили различаются разве что дизайном передней части: бамперами, радиаторными решетками и, конечно, шильдиками. Силовые агрегаты «Фулбэк» унаследовал у своего японского близнеца. Эти модели даже собираются на одном конвейере — на заводе Mitsubishi в Тайланде.

Стоит отметить, что FIAT предлагает любителям пикапов более выгодные условия покупки, нежели Mitsubishi. На сегодняшний день минимальный ценник Fullback составляет 1 529 990 рублей, а L200 без учета акций — 1 779 000. Но несмотря на внушительную разницу в 250 000 целковых, «итальянец» продается куда хуже, чем его брат. За первые девять месяцев нынешнего года эти автомобили разошлись тиражом в 300 штук, в то время как в пользу L200 сделали выбор 960 человек.