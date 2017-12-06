Насколько выросли российские продажи пикапа FIAT Fullback и фургона FIAT Ducato

Фото: www.netcarshow.com
По итогам минувшего месяца российские продажи легких коммерческих автомобилей FIAT увеличились на 46% по отношению к ноябрю прошлого года. Официальные дилеры реализовали 222 машины, 190 из которых — грузовые Ducato, а еще 32 — пикапы Fullback.
Виктория Базылева

Российские продажи FIAT Fullback — первого в пикапа в истории марки — стартовали осенью прошлого года. По сути итальянский грузовичок является практически точной копией Mitsubishi L200 пятого поколения. Автомобили различаются разве что дизайном передней части: бамперами, радиаторными решетками и, конечно, шильдиками. Силовые агрегаты «Фулбэк» унаследовал у своего японского близнеца. Эти модели даже собираются на одном конвейере — на заводе Mitsubishi в Тайланде.

Стоит отметить, что FIAT предлагает любителям пикапов более выгодные условия покупки, нежели Mitsubishi. На сегодняшний день минимальный ценник Fullback составляет 1 529 990 рублей, а L200 без учета акций — 1 779 000. Но несмотря на внушительную разницу в 250 000 целковых, «итальянец» продается куда хуже, чем его брат. За первые девять месяцев нынешнего года эти автомобили разошлись тиражом в 300 штук, в то время как в пользу L200 сделали выбор 960 человек.

Фото: FIAT

По словам представителей компании FIAT, их главный конкурент в сегменте пикапов вовсе не L200, а Toyota Hilux. Цена на эту машину, напомним, в настоящее время начинается от 2 086 000 рублей. Но до «Хайлакса» — бессменного лидера в своем классе — «Фулбэку» еще очень и очень далеко. По итогам января-октября дилеры «Тойоты» реализовали 2431 машину.

Что же до FIAT Ducato, то он никаких сверхъестественных результатов продаж не продемонстрировал. В пользу этих автомобилей в ноябре сделали выбор 190 человек. Модель по-прежнему является одной из самых продаваемых среди иностранных коммерческих машин, представленных в нашей стране.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, коммерческий транспорт, грузовики
6 декабря 2017
111
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы