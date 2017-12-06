Новые «Газель Next» и «Газон Next» встали на конвейер

Фото: "Группа ГАЗ"
На Горьковском автомобильном заводе стартовало серийное производство двух новых модификаций моделей «Газон Next» и «Газель Next». Среди них — среднетоннажный грузовик полной массой 10 тонн и легкий коммерческий автомобиль массой 4,6 тонны.
Виктория Базылева

Продажи легкого коммерческого автотранспорта «Группы ГАЗ» постепенно растут. За первые десять месяцев нынешнего года такие машины разошлись тиражом в 46 076 штуки — на 7% больше, нежели за аналогичный период года минувшего.

Чтобы интерес автомобилистов к марке не угасал, и продажи шли только вверх, автостроитель регулярно презентует новые модели. К примеру, «Газели» с электрической силовой установкой или с автоматической коробкой передач. Серийное производство этих машин на ГАЗе пока не налажено. Зато нижегородцы поставили на конвейер «Газель Next» массой 4,6 тонны и среднетоннажный грузовик «Газон Next».

Фото: "Группа ГАЗ"

Как сообщает пресс-служба завода, на новой «Газель Next» можно перевозить до 2,6 тонны груза. Автомобиль обзавелся переработанным задним мостом, тормозами с дисковыми механизмами, системой ABS, а также увеличенной бортовой и грузовой платформами.

«Газон Next 10» способен вместить в себя до 5,9 тонны. Эту машину оснастили гидравлическими амортизаторами Monroe и пневматической подвеской. А благодаря расширению на 27 см бортовой платформы теперь в кузов помещается до 12 стандартных европаллет. Стоит также отметить, что мощность двигателя модели увеличилась до 170 л. с., а максимальный крутящий момент — до 664 Нм.

О том, когда эти автомобили появятся в продаже, «Группа ГАЗ» пока не сообщает.

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6 декабря 2017
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