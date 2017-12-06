Новые «Газель Next» и «Газон Next» встали на конвейер

Продажи легкого коммерческого автотранспорта «Группы ГАЗ» постепенно растут. За первые десять месяцев нынешнего года такие машины разошлись тиражом в 46 076 штуки — на 7% больше, нежели за аналогичный период года минувшего.

Чтобы интерес автомобилистов к марке не угасал, и продажи шли только вверх, автостроитель регулярно презентует новые модели. К примеру, «Газели» с электрической силовой установкой или с автоматической коробкой передач. Серийное производство этих машин на ГАЗе пока не налажено. Зато нижегородцы поставили на конвейер «Газель Next» массой 4,6 тонны и среднетоннажный грузовик «Газон Next».