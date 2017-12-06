Опубликована первая фотография Suzuki Jimny нового поколения

Новый Suzuki Jimny мы видели и ранее — уникальный, как его называют сами представители компании, внедорожник не раз попадал в объективы камер фотошпионов. Снимок, сделанный на японском заводе, лишь подтверждает тот факт, что автомобиль сохранил свою привычную форму кузова, напоминающую коробку, и круглые фары. Как и предполагалась, никаких кардинальных изменений в экстерьере не произошло. Разве что японцы подретушировали бампер, решетку радиатора и оптику, получившую светодиоды.

Представители Suzuki некоторое время назад обещали, что новый Jimny будет укомплектован множеством современных электронных ассистентов. Было бы неплохо, чтобы автомобиль наделили хотя бы регулировкой руля по высоте и «научили» читать флэшки, не говоря уж о синхронизации со смартфонами. Нынешняя же версия модели напрочь лишена систем, отвечающих за комфорт водителя и пассажиров.