В России отзывают автомобили Mercedes-Benz E-класса

– Причиной отзыва является вероятность того, что на некоторых автомобилях Mercedes-Benz E-класса соотношение смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности может не соответствовать спецификации, — говорится в сообщении Росстандарта. — В рамках отзывной кампании на транспортных средствах будет выполнена замена ремня безопасности для заднего левого сиденья.

Владельцам потенциально дефектных автомобилей не стоит надолго откладывать визит к официальным дилерам. Ведь с неисправным или с не соответствующим нормам пиропатроном преднатяжитель ремня безопасности в случае аварии не сработает. Это в свою очередь чревато серьезными травмами для пассажира.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лишь 25% россиян пристегиваются, располагаясь на заднем сидении. Подавляющее же большинство наших сограждан ошибочно полагает, что пользоваться ремнями безопасности на диване вовсе необязательно.