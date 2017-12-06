В России отзывают автомобили Mercedes-Benz E-класса

Фото: Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz объявила о проведении в России новой сервисной кампании, охватывающей 96 автомобилей E-класса, выпущенных в 2016—2017 годах, на которых выявлена заводская недоработка ремней безопасности для задних пассажиров.
Виктория Базылева

– Причиной отзыва является вероятность того, что на некоторых автомобилях Mercedes-Benz E-класса соотношение смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности может не соответствовать спецификации, — говорится в сообщении Росстандарта. — В рамках отзывной кампании на транспортных средствах будет выполнена замена ремня безопасности для заднего левого сиденья.

Владельцам потенциально дефектных автомобилей не стоит надолго откладывать визит к официальным дилерам. Ведь с неисправным или с не соответствующим нормам пиропатроном преднатяжитель ремня безопасности в случае аварии не сработает. Это в свою очередь чревато серьезными травмами для пассажира.

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), лишь 25% россиян пристегиваются, располагаясь на заднем сидении. Подавляющее же большинство наших сограждан ошибочно полагает, что пользоваться ремнями безопасности на диване вовсе необязательно.

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6 декабря 2017
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