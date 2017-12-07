Ford Transit отзывают из-за дефекта ремней безопасности

Как сообщает Росстандарт, под отзывную акцию подпадают 13 129 автомобилей Ford Transit, сошедших с конвейера в период с октября 2014 года по июль 2017-го. Производитель выявил, что на некоторых машинах установлены ремни безопасности переднего пассажира, которые не соответствуют техническим требованиям. При столкновении преднатяжители могут не сработать, что чревато серьезными травмами для седока.

В ближайшее время сотрудники официальных дилерских центров оповестят владельцев потенциально опасных «Транзитов» о необходимости привезти автомобиль на сервис. Там специалисты проведут проверку ремня безопасности и в случае необходимости заменят его.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что аналогичную отзывную кампанию проводит в России Mercedes-Benz. На автомобилях Е-Класса был выявлен дефект пиропатронов ремня безопасности заднего левого сиденья. Дилерам штутгартской марки предстоит провести ремонт на 96 машинах.