Ford Transit отзывают из-за дефекта ремней безопасности

Фото: Ford
В России под отзыв подпали более 13 000 Ford Transit. Причиной проведения сервисной кампании послужили ремни безопасности переднего пассажира, не соответствующие техническим требованиям.
Виктория Базылева

Как сообщает Росстандарт, под отзывную акцию подпадают 13 129 автомобилей Ford Transit, сошедших с конвейера в период с октября 2014 года по июль 2017-го. Производитель выявил, что на некоторых машинах установлены ремни безопасности переднего пассажира, которые не соответствуют техническим требованиям. При столкновении преднатяжители могут не сработать, что чревато серьезными травмами для седока.

В ближайшее время сотрудники официальных дилерских центров оповестят владельцев потенциально опасных «Транзитов» о необходимости привезти автомобиль на сервис. Там специалисты проведут проверку ремня безопасности и в случае необходимости заменят его.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что аналогичную отзывную кампанию проводит в России Mercedes-Benz. На автомобилях Е-Класса был выявлен дефект пиропатронов ремня безопасности заднего левого сиденья. Дилерам штутгартской марки предстоит провести ремонт на 96 машинах.

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7 декабря 2017
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