Названы российские цены на новый Volvo V90 Cross Country

Фото: Volvo
Официальные дилеры Volvo приступили к приему заказов на новую версию универсала V90 Cross Country, выпуск которой приурочен к кругосветной парусной регате Volvo Ocean Race 2017—2018. Обзавестись машиной в особом исполнении можно, заплатив от 3 794 000 рублей.
Виктория Базылева

Российские продажи Volvo V90 Cross Country стартовали в марте нынешнего года. Преемник модели XC70, которая оставалась лидером в своем классе практически до самых последних дней производства, пришелся по нраву нашим согражданам. За период с марта по сентябрь дилеры реализовали 436 машин, что является весьма неплохим результатом для универсала.

В скором времени в шоу-румах официалов появится и особый V90 Cross Country в комплектации Ocean Race. Автомобили специальной серии окрашиваются в белый цвет Crystal White. Они оснащаются легкосплавными 20-дюймовыми дисками эксклюзивного дизайна и багажником на крыше, который по желанию клиента может быть оформлен в тех же тонах, что и кузов.

Фото: Volvo

В салоне V90 Cross Country Ocean Race появились спортивные сиденья с непромокаемыми защитными чехлами, два USB-порта для мобильных устройств пассажиров заднего сиденья и еще два — в багажном отделении. Позаботившись о своих клиентах, шведы укомплетовали машину и аккумуляторным LED-фонариком, который может пригодиться в темное время суток.

За универсал особой серии с 249-сильным бензиновым двигателем придется заплатить от 3 794 000 рублей. А модификация с бензиновым мотором мощностью 320 л. с. обойдется уже как минимум в 4 408 000. Версии с дизельными 190- и 235-сильными агрегатами оценены в 4 036 000 и 4 168 000 рублей соответственно.

Остается лишь добавить, что первые «живые» автомобили специальной версии доберутся до нашей страны в феврале следующего года.

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7 декабря 2017
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