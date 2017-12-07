Названы российские цены на новый Volvo V90 Cross Country

Российские продажи Volvo V90 Cross Country стартовали в марте нынешнего года. Преемник модели XC70, которая оставалась лидером в своем классе практически до самых последних дней производства, пришелся по нраву нашим согражданам. За период с марта по сентябрь дилеры реализовали 436 машин, что является весьма неплохим результатом для универсала.

В скором времени в шоу-румах официалов появится и особый V90 Cross Country в комплектации Ocean Race. Автомобили специальной серии окрашиваются в белый цвет Crystal White. Они оснащаются легкосплавными 20-дюймовыми дисками эксклюзивного дизайна и багажником на крыше, который по желанию клиента может быть оформлен в тех же тонах, что и кузов.