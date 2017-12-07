Продажи автомобилей LADA в России продолжают расти

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, по итогам первых одиннадцати месяцев нынешнего года официальные дилеры LADA реализовали 279 008 машин — на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2016-го.

Наибольший рост продемонстрировал высокий хетчбэк XRAY, который тольяттинцы позиционируют как кроссовер. В январе-ноябре в пользу этих автомобилей сделали выбор 29 583 наших сотечественника — на 71% больше, чем годом ранее.

В лидерах также оказалась Vesta — продажи этой модели увеличились на 44%. По итогам первых одиннадцати месяцев дилеры реализовали 69 336 машин, 8066 из которых — в ноябре.

Стоит, правда, отметить, что увеличение объема продаж связано еще и с тем, что в конце октября в шоу-румы официалов поступили новые универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross. Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, все машины, появившиеся в автосалонах, россияне раскупили буквально за пять дней.

Представители АВТОВАЗа также отметили, что наилучший результат за последние три года показал универсал LADA Largus. В ноябре эти автомобили разошлись тиражом в 5300 штук.